Oggi comincia la discussione del Bilancio 

Non c’è molto margine di trattativa perché come dicono tutti, sia dai banchi di maggioranza che dell’opposizione, «le risorse quest’anno sono pochissime». Comincia oggi la discussione in Consiglio comunale del bilancio di previsione 2023 da oltre 660 milioni di euro e quest’anno, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate, per l’approvazione finale non bisognerà aspettare a lungo. Ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e, vista la coperta cortissima, nell’ufficio di presidenza ne sono arrivati poco meno di 200. Niente a che vedere con i 600 dello scorso anno, segno che stavolta non c’era proprio lo spazio per “zavorrare” il documento finanziario. La discussione, probabilmente, si accenderà più avanti, quando con l’avanzo si discuteranno gli assestamenti di bilancio. «Oggi sarà la giornata clou, con tutti i capigruppo che avranno la possibilità di parlare per quindici minuti», spiega il presidente dell’aula di Palazzo Bacaredda Edoardo Tocco. Dagli incontri informali dell’ultima settimana, si annuncia un dialogo abbastanza sereno. Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30. ( ma. mad. )

