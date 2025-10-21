VaiOnline
Selargius.
22 ottobre 2025 alle 00:31

Oggi chiusa la scuola di Su Planu, domani quella di via Parigi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stop all'energia elettrica per sette ore e scuola chiusa per un giorno. Domani il plesso di via Parigi resterà sbarrato dopo la comunicazione di E-distribuzione che annuncia lavori nella rete elettrica son sospensione della fornitura elettrica dalle 10 alle 17 nella zona. La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu: «Motivata da ragioni di sicurezza», spiegano dal Comune, «considerando che in mancanza dell'energia elettrica non sarà possibile utilizzare i dispositivi elettronici, compresi i sistemi di apertura degli accessi all’edificio, accendere le luci negli uffici, nei servizi igienici e negli spazi comuni, utilizzare gli ascensori. Infine senza energia elettrica non funzionerebbero i sistemi di sicurezza».

Oggi invece chiude la scuola di Su Planu, oltre ai luoghi pubblici concentrati nella zona del quartiere tra la piazza Boiardo e le vie Metastasio e Cavalcanti dove è stata programmata una disinfestazione da zanzare dalla Città metropolitana. Anche in questo caso c'è un’apposita ordinanza del sindaco che impone di chiudere il parco dei Bimbi, la scuola dell’Infanzia di via Metastasio, la vicina biblioteca e la sede staccata degli uffici comunali per mercoledì 22 ottobre. (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 