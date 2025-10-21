Oggi chiusa la scuola di Su Planu, domani quella di via Parigi 

Stop all'energia elettrica per sette ore e scuola chiusa per un giorno. Domani il plesso di via Parigi resterà sbarrato dopo la comunicazione di E-distribuzione che annuncia lavori nella rete elettrica son sospensione della fornitura elettrica dalle 10 alle 17 nella zona. La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu: «Motivata da ragioni di sicurezza», spiegano dal Comune, «considerando che in mancanza dell'energia elettrica non sarà possibile utilizzare i dispositivi elettronici, compresi i sistemi di apertura degli accessi all’edificio, accendere le luci negli uffici, nei servizi igienici e negli spazi comuni, utilizzare gli ascensori. Infine senza energia elettrica non funzionerebbero i sistemi di sicurezza».

Oggi invece chiude la scuola di Su Planu, oltre ai luoghi pubblici concentrati nella zona del quartiere tra la piazza Boiardo e le vie Metastasio e Cavalcanti dove è stata programmata una disinfestazione da zanzare dalla Città metropolitana. Anche in questo caso c'è un’apposita ordinanza del sindaco che impone di chiudere il parco dei Bimbi, la scuola dell’Infanzia di via Metastasio, la vicina biblioteca e la sede staccata degli uffici comunali per mercoledì 22 ottobre. (f.l.)

