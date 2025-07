Oggi chiude il Pronto soccorso  

Nuovo stop oggi per l’attività del Pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili che dovrebbe riprendere regolarmente domani. In appena dieci giorni è la seconda volta che gli amministratori del territorio ricevono l’avviso da parte dell’azienda di un’interruzione «a causa delle temporanee criticità organizzative della struttura». Tutto questo a conferma delle paure manifestate subito dai sindaci, dal comitato Sanità bene Comune e dalle comunità. «È comprensibile», ha detto Corrado Meloni consigliere regionale di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione sull’argomento, «la preoccupazione degli amministratori locali del territorio del Sarcidano - Barbagia di Seulo, la grave carenza di personale medico e infermieristico nella struttura ospedaliera di Isili, sta determinando gravi criticità, portando addirittura alla chiusura di alcuni servizi».

Ma in questo periodo non è l’unico problema a carico dell’ospedale. In bilico anche il reparto di medicina che già dal primo di agosto potrebbe rimanere con tre medici che da soli non potranno coprire tutti i turni. Nella sua interrogazione Meloni ha chiesto pertanto un intervento immediato all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi affinché garantisca la piena funzionalità dei servizi del piccolo presidio. «Anche il reparto di Medicina sta vivendo da tempo una situazione di grave difficoltà», ha detto Meloni, «e sebbene ciò sia stato più volte segnalato ai vertici dell’azienda sanitaria non è mai stata risolta». Sono state varie le iniziative prese dagli amministratori per portare l’attenzione di tutti sull’ospedale territoriale, dal sindaco di Isili alla telefonata del vice presidente della Comunità Montana Giovanni Daga fino all’incontro di due giorni fa tra il sindaco di Mandas e presidente del distretto Umberto Oppus e il commissario straordinario della Asl. A supporto dell’appello che da anni si leva da queste zone interne per la salvezza del San Giuseppe, il fatto che la chiusura dei servizi sanitari fondamentali nel nosocomio del Sarcidano porterebbe a un aumento della pressione sugli ospedali cagliaritani, creando ulteriori disagi. «Quella dell’ospedale di Isili», ha detto il primo cittadino Luca Pilia, «è una situazione grave che necessita di un intervento urgente risolutivo, per garantire ai cittadini il sacrosanto diritto alla salute».

