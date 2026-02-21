VaiOnline
Monserrato.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Oggi c’è la sfilata di Carnevale: mini rivoluzione della viabilità 

Torna domenica la sfilata di Carnevale, e il Comune ha pronto il piano di modifiche alla viabilità. Dalle 15.30 alle 16 divieto di circolazione in via Monte Albo, tra via Terralba e via Monte Linas/Boezio, per il raduno di carri e gruppi a piedi. Dalle 16 e fino al passaggio del corteo stop al transito lungo il percorso: partenza da piazza Gennargentu, quindi via Monte Albo, via Terralba, via Riu Mortu, San Valeriano, via San Gottardo, via Dorgali, via Giulio Cesare, via del Redentore. Per spettacolo, premiazioni e zeppolata, divieto di circolazione dalle 15.30 alle 21.30 in via del Redentore tra vico VI e via Virgilio (lato a scendere) e nel tratto a salire tra via Giulio Cesare e via San Sebastiano. In quest’ultimo tratto transito consentito ai soli residenti fino a via San Gerolamo. Divieto di sosta con rimozione forzata in via Monte Albo (14-16,30) e in via del Redentore, tra vico VI e via Virgilio e tra via San Gerolamo e via San Sebastiano (14-21,30). Previste deviazioni obbligatorie: da via Virgilio svolta a destra verso via dei Fabi, da via San Lorenzo svolta a sinistra verso via San Sebastiano. Traffico proveniente da via Mecenate obbligato diritto verso via Giulio Cesare. (d. l.)

