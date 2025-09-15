VaiOnline
Sant’Elena.
16 settembre 2025 alle 01:25

Oggi c’è la gara ciclistica, scattano i divieti alle auto 

Oggi è il giorno della gara ciclista “Coppa Sagra dell’uva” inserita nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Elena. Le biciclette invaderanno le vie del centro e per questo sono state previste una serie di modifiche alla viabilità.

Dalle 14 alle 22 sarà vietato il traffico e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati di piazza Sant’Elena, tra il monumento ai caduti e il sagrato della basilica e inoltre in via Marconi,tra via D’Annunzio e via Sicilia, in via Sicilia, tra via Marconi e via Diaz e in via Diaz tra via D’Annunzio e via Sicilia. Stessi divieti anche in entrambi i lati di via Zara tra via Cagliari e via Diaz, in via Firenze tra via Genova e via Diaz e in via Eleonora d’Arborea tra via Dante e via Marconi. E ancora in entrambi i lati di via Cavour, tra via Porcu e via Marconi. Le auto in arrivo da via Cavour invece dovranno svoltare per forza a destra in via Porcu. Chi arriva da via Eleonora d’Arborea dovrà svoltare a destra in via Dante o in via Boccaccio.

La festa proseguirà poi in serata alle 20,30 con lo spettacolo Moving dance, esibizione di ballo sportivo latino americano, salsa e bachata a cura di Asd Moving dance.

