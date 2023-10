Oggi c’è Empoli-Udinese 

Riflettori puntati sullo stadio “Castellani” dove alle 18.30 inizierà Empoli-Udinese, sfida salvezza che interessa anche il Cagliari, a -1 dai toscani e a -2 dai friulani in questo momento. E se da una parte il nuovo allenatore dell’Empoli Andreazzoli cerca conferme in casa dopo il successo al debutto contro la Salernitana (nell’ultimo turno ha perso, invece, sul campo del Bologna), l’anticipo della settima giornata d’andata della Serie A è quasi un’ultima chiamata per il collega dell’Udinese Sottil che non ha ancora vinto una partita dall’inizio del campionato e rischia grosso anche per la sua panchina, stasera. «È una partita importante, ma come lo sono tutte. Io e lo staff pensiamo esclusivamente a ciò che va fatto. Mi confronto con la società tutti i giorni», spazza via così i fantasmi Sottil.

Tra Lecce e Sassuolo l’altra gara di oggi, in programma alle 20.45. Sfida tra due delle formazioni che più si sono messe in mostra in questo avvio di campionato. Entrambe sono, tuttavia, reduci da una sconfitta tra le mura amiche.

