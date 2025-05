Il Cagliari ha, oggi (ore 15) alla Unipol Domus, la grande chance per fare il passo decisivo verso la salvezza. L’Udinese non ha più nulla da chiedere al campionato, ma Nicola pretende dai rossoblù la massima concentrazione. In attacco rientra dalla squalifica Piccoli (9 gol realizzati). In caso di vittoria, il Cagliari non potrebbe essere più raggiunto dal Venezia, che ieri ha pareggiato 1-1 in trasferta con il Torino.

