Davide Nicola non porge in anticipo l’altra guancia e carica i suoi e tutto l’ambiente. «Il Cagliari è come in quel film in cui il protagonista scalò l’Everest. Vogliamo giocarcela». La sfida, fischio d’inizio oggi alla Unipol Domus alle 15, è con la capolista Atalanta, reduce da nove vittorie consecutive. L’allenatore rossoblù ha tutta la rosa a disposizione, compresi i quattro ex della Dea: Piccoli, Zortea, Adopo e Palomino.

