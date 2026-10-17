Oggi Carmen Gallo, Strega per la poesia, chiude Aut Out Aut 

Si conclude oggi a Cagliari la quarta edizione di Aut Out Aut, il festival letterario sulle diversità e l’abitare indipendente, organizzato dall’associazione Diversamente Odv con la direzione artistica di Alessandro Muroni. Alle 10,30 a Villa Cocco (via San Lorenzo 15a) Silvio Raffo - poeta, scrittore e traduttore, principale voce italiana di Emily Dickinson – presenterà il suo “L’ombra gemella” (Elliot, 2026). Alle 17 Francesco Ottonello parlerà di Pietro Polverini e della sua poesia nella raccolta postuma, da lui curata, “La nostra villeggiatura celeste. Poesie 2012/2021” (Interlinea, 2025), con la partecipazione di Leonardo Diana. Centoventiquattro poesie inedite scritte fra il 2012 e il 2021 e ordinate a ritroso, dal testo più recente al più lontano. A seguire ecco Carmen Gallo, poetessa, anglista e traduttrice, docente di letteratura inglese alla Sapienza, recente vincitrice del Premio Strega Poesia con il suo nuovo libro “Procne Machine” (Einaudi, 2026), che porta il mito ovidiano di Procne e Filomela – lo stupro, la lingua tagliata, la metamorfosi in rondine e usignola – in un presente su cui si allungano ombre di violenza che minacciano corpi e voci.

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