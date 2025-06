Oggi cancelli chiusi in cimitero per le operazioni di estumulazione 

Nuove operazioni di estumulazione al cimitero comunale, che per ordinanza del responsabile del settore Ambiente, arredo urbano, cimitero e verde pubblico, Cristiano Piccardi, resterà chiuso per la giornata di oggi. Da disposizioni ministeriali, infatti, le operazioni sono incompatibili con la presenza di visitatori. I cancelli del camposanto potranno riaprire al pubblico soltanto se le operazioni, comprese quelle di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, saranno concluse entro l’orario utile d’ingresso, alle 12.30.

Nel frattempo, si avvicinano alla conclusione i lavori per l’ampliamento della struttura, che prevedono la realizzazione di 336 nuovi loculi. La settimana scorsa è stata approvata la perizia di variante con cui è stato rimodulato il contratto con la società alle prese con l’intervento, il cui costo ammonta complessivamente a 600 mila euro. Per portare a termine i lavori di variante, che consistono nella fornitura e posa in opera delle lastre epigrafiche in granito, «è stata concessa una proroga di ultimazione lavori di 20 giorni naturali e consecutivi», si legge nel testo della determinazione di approvazione della perizia. La conclusione è fissata per il 7 luglio.

