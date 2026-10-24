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Sant’Anna Arresi
25 ottobre 2026 alle 00:30

Oggi cambia il traffico per la gara di triathlon 

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Limitazioni al traffico oggi a Sant’Anna Arresi, in vista del passaggio degli atleti che partecipano alla competizione agonistica di triathlon Challenge Forte Village Sardinia. Motivo per cui il comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta a partire dalle 7 fino alla fine della gara su entrambi i lati, in modo da consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Pertanto le vie interessate dal divieto sono :piazza Martiri, dal civico 1 al civico 12;via Torino, tra via del Nuraghe e via Italia;via Cesare Battisti, tra via Italia e via Milano;ia Milano, dal civico 10 fino a piazza Martiri;ia Italia, tra via Torino e via Portopino.

Nelle stesse vie sarà sospesa la circolazione al momento del passaggio degli atleti. L’amministrazione invita a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale preposto.

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