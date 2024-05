Oggi Calcio, musica  e solidarietà in Fiera 

Il giorno di “Calcio, musica e solidarietà”, la manifestazione musicale con la stampa sportiva e i calciatori rossoblù nel nome di Gigi Riva, ideata dal giornalista Bruno Corda con Riva e Claudio Ranieri. Giornalisti e calciatori stavolta non si sfideranno su un campo da calcio, ma sul palco del centro Congressi della Fiera - ingresso piazza Efisio Puddu dalle 19 - a suon di musica. Il primo a salire sul palco sarà proprio Ranieri, insieme a Sir Claudio anche alcuni giocatori dello Scudetto e tanti altri che hanno indossato la maglia rossoblù, in particolare quelli che ha allenato lui nel 1988-1991 e in questa stagione.

E poi i giornalisti di ieri e di oggi accompagnati dallo scrittore Matteo Porru. Sul palco anche musicisti del panorama musicale sardo: Diana Puddu, I Collage, Piero Marras e i Tenores di Neoneli. Il biglietto (10 euro) può essere acquistato al Box Office online, nel negozio o al botteghino della Fiera. Il ricavato verrà utilizzato per realizzare la statua di Gigi Riva.

