Atletica.
07 dicembre 2025 alle 00:36

Oggi Cagliari va di corsa 

La mezza maratona numero 17 scatta alle 10 da viale Diaz 

Dal punto di vista sportivo, la diciassettesima Cagliari Respira non sembra destinata a fornire né grandi prestazioni, né grande incertezza sull’esito finale. Almeno per i primi due: Simon Kibet Loitanyang e Khalid Jbari, già habitué del podio, sono i due favoriti e al limite la lotta riguarderà il 3° posto. Tra le donne, Elisa Spazzafumo (Atl. Elmas E. Sanna) è una spanna sopra le altre, anche se nel corso di 21.097 km molto può accadere.

La festa

Da ogni altro punto di vista, invece, la meravigliosa creatura del Cagliari Marathon Club è destinata a lasciare il segno nei suoi moltissimi partecipanti: poco meno di mille sono soltanto quelli della mezza maratona internazionale, ma poi ci sono le 115 staffette (8+13, agonistica ma non riconosciuta a livello Fidal), i 900 della SeiKaralis e i 150 della 21 km turistica (novità). Tutti impegnati a vivere la città nella sua versione migliore, occupando il centro (viale Diaz, via Roma, Largo Carlo Felice, Corso Vittorio Emanuele sino a viale Trento e viale Sant’Avendrace dove si torna indietro) e il Poetto, per poi transitare all’interno del parco della Saline e di Molentargius e raggiungere l’arrivo alla Fiera. Con la medaglia al collo, si godranno ancora meglio il ristoro finale sul sottofondo musicale offerto da Radiolina, con Manuel Cozzolino alla consolle. Il via alle 10.

Le sfide

Tra le tante piccole-grandi sfide che coinvolgono soprattutto i Master, ce n’è anche una politica: quella tra l’assessora e triatleta cagliaritana Luisa Giua Marassi e il sindaco quartese Graziano Milia, debuttante sulla distanza a 66 anni.

