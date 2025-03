Oggi Cagliari-Juventus vale la finale 

Cinquecento spettatori, si gioca per la storia del Cagliari, che mai ha raggiunto una finale di Coppa Italia Primavera.

Appuntamento ad Assemini oggi alle ore 15: al Crai Sport Center il Cagliari Primavera guidato in panchina da Fabiop Pisacane scende in campo per la semifinale “secca” di Coppa Italia contro la Juventus. Un match da dentro o fuori, al quale i rossoblù arrivano forti della vittoria per 2-1 ottenuta sabato scorso in campionato contro la capolista Roma.

L’attesa

Battere i coetanei della Vecchia Signora non sarà una passeggiata rilassante, ma con il giusto atteggiamento tutto è possibile in questo pomeriggio insolitamente occupato dalla formazione di Pisacane. I rossoblù, nel corso di questa stagione e durante la Coppa Italia, hanno dimostrato in più occasioni di essere in grado di compiere delle vere e proprie imprese sportive. Oggi più che mai non dovranno venir meno grinta e mentalità che potrebbero portare Vinciguerra e soci a scrivere un importante pezzo di storia per la società, perché il passaggio del turno consentirebbe infatti l'accesso alla finale del torneo per la prima volta in assoluto. Previsto un buon afflusso di spettatori, i biglietti sono stati messi in vendita già nei giorni scorsi. L’arbitro sarà Matteo Dini di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1 e Luca Granata di Viterbo.

RIPRODUZIONE RISERVATA