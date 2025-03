Oggi Brignone in Gigante per la 3ª coppa 

Sun Valley. Obiettivo tris. Già sicura di aver vinto la Coppa del Mondo generale (la seconda dopo quella del 2020) e quella di specialità, Federica Brignone affronta oggi l’ultima fatica della propria, trionfale stagione. A Sun Valley, dove si stanno concludendo le finali della CdM, oggi è il giorno dello slalom gigante femminile, specialità nella quale quest’anno la valdostana è stata spesso “ingiocabile” per le altre, ottenendo cinque vittorie su otto gare.

Eppure nella classifica di specialità, la neozelandese Alice Robinson, con 520 punti, la precede di 20 lunghezze, forte di un solo successo ma anche di tre secondi posti e tre terzi. Due vittorie (e un secondo posto che le ha la svedese Sara Hector che però con 387 punti, può puntare soltanto a difendere il terzo posto dagli assalti dell’italiana (che gareggia per l’Albania) Lara Colturi che ne ha 334 e della norvegese Thea Louise Stjernesund, a quota 331. Per vincere la “coppetta”, a Brignone “basterà” vincere la gara e sarebbe l’undicesima stagionale. La prima manche è prevista per le 16.30, la seconda alle 19. L’Italia avrà in gara anche Sofia Goggia e la campionessa del mondo Juniores, Giorgia Collomb.

