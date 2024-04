Oggi blackout, il liceo Pitagora resta chiuso 

Stop all’energia elettrica per sette ore, dalle 9 alle 16 di oggi. Disagio che si concentra in via Primo Maggio, a Selargius, e che comporterà la chiusura del liceo Pitagora come richiesto dalla dirigenza scolastica e disposto dal sindaco Gigi Concu con un’ordinanza firmata ieri.

Decisione inevitabile perché - viene spiegato nell’ordinanza - «di fronte alle aule scolastiche, sono presenti fino al secondo piano dell'edificio i ponteggi con relativa rete di protezione verde, per i lavori commissionati dalla Città Metropolitana di Cagliari. Per cui lo svolgimento dell'attività didattica attualmente può svolgersi solo con l'utilizzo della luce artificiale anche in pieno giorno». Inoltre, viene spiegato ancora - «in mancanza dell'energia elettrica non sarà possibile aprire i cancelli elettronici, utilizzare l'ascensore, i computer, suonare la campana per l'ingresso, uscita, intervallo, cambio d’ora».

