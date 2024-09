Oggi blackout  di sette ore   

Stop all’energia elettrica per sette ore. Un disagio annunciato da E-Distribuzione e comunicato dal comune di Selargius per oggi, dalle 9 alle 16. Diverse le utenze che resteranno senza corrente elettrica in casa o nelle attività commerciali presenti in sette strade della città: da via San Gerolamo a via Giotto, in via Brunelleschi, via San Pietro, via Cimabue. E in via Canova, dove la scuola dell’infanzia resterà chiusa come disposto nell’ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu.

«In mancanza dell'energia elettrica non sarà possibile aprire i cancelli elettronici, utilizzare gli ascensori, pc, lavagne multimediali, suonare la campana per l'ingresso, uscita, intervallo, cambio d'ora. Infine senza energia elettrica non funzionano i sistemi di sicurezza», viene spiegato nel documento. Da qui la decisione di tenere chiusa - per tutta la giornata di oggi - la scuola dell’infanzia di via Canova. (f. l.)

