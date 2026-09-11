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Hockey.
12 settembre 2026 alle 00:29

Oggi assalto alla Supercoppa per una rinnovata Amsicora 

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Il duello tra Amsicora e Lorenzoni Bra è diventato l’essenza dell’hockey su prato femminile. Stasera a Roma, nel Centro di preparazione olimpica “Onesti”, scrivono insieme un altro capitolo, con la Supercoppa che apre ufficialmente la stagione. L’Amsicora, campione d’Italia da tre anni, ha vinto le ultime due edizioni, battendo sempre la Lorenzoni, che da quattro anni vince la Coppa Italia. C’è un terzo precedente, nel 2019, si imposero le piemontesi che hanno sollevato il trofeo quattro volte.

L’Amsicora di Maryna Khilko e Marcello Manca si presenta rinnovata. Ai saluti le argentine protagoniste del- l’ultimo scudetto, scarpette al chiodo per Maryna Vynohradova, sono arrivate Sol Buzzato, ex Capitolina, l’italo tedesca Lisa Musci, la lituana Dovilè Yuraite, l’ucraina Valeriia Zaytseva, e la rientrante italo argentina Hebelen Cavicchioli. ( m.c. )

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