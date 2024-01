Oggi arriva la Befana 

Oggi a San Basilio, ci sarà lo spettacolo “La Befana vien di notte”. A presentare la serata, organizzata dalla Pro Loco del paese in collaborazione con il Comune, sarà Elena Ciccu. La manifestazione si svolgerà nella palestra scolastica con inizio alle ore 16. Un appuntamento che abbraccia tutte le età e avrà al suo interno tutta una serie di attività anche per i più piccoli. Tra le attività principali e più conosciute ci sarà il “bubble show”, lo spettacolo delle bolle, lo sparaneve e “Gavino”, il gonfiabile alto 6 metri che balla. Tutti i bambini riceveranno come dono un sacchetto di caramelle e palloncini, che verranno modellati con le richieste dei piccoli. Una serata organizzata per chiudere al meglio il periodo natalizio consentendo ai bambini presenti di godersi un pomeriggio in allegria e spensieratezza, prima del rientro a scuola.

