Oggi arriva Bonelli (Verdi), poi confronto con i 4 candidati  

In vista del voto di domenica e lunedì per il rinnovo del Consiglio comunale arriva oggi a Nuoro Angelo Bonelli, leader nazionale dei Verdi. Appuntamento alle 16 nel “giardino di Nicola” dove, accompagnato da Francesca Citroni e Antonio Piu di Europa verde, parlerà a sostegno del candidato sindaco del Campo largo, Emiliano Fenu.

Alle 20 altro appuntamento elettorale. Nell’oratorio delle Grazie, i gruppi scout incontrano i quattro candidati alla carica di sindaco: Fenu, Giuseppe Luigi Cucca per l’alleanza “Solo Nuoro”, Lisetta Bidoni per “Progetto per Nuoro” e Domenico Mele per “Democrazia sovrana popolare”. I giovani saranno protagonisti con le loro domande.

