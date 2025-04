Oggi apre la nuova area per i cani 

Tutto pronto per l’apertura al pubblico dell’area sgambamento per cani di via Falcone: lo spazio destinato al benessere animale verrà inaugurato oggi alle 10. Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, introduce le regole dello spazio che consentirà ai cani di correre liberi all’interno dell’area recintata: «Il cane potrà essere lasciato libero all’interno dell’area, ma sempre sotto il controllo del proprietario. Se l’animale ha dei problemi comportamentali, è opportuno lasciarlo senza guinzaglio solo se non sono presenti altri cani, in tal caso è obbligatorio l’uso del guinzaglio. Per gli aspetti legati all'igiene dell’area di sgambamento, faremo affidamento all’educazione e al senso civico dei proprietari, cui spetterà il compito di raccogliere le deiezioni e depositarle negli appositi contenitori. Sull’area di sgambamento per cani vigileranno gli agenti della polizia locale, ma siamo certi che i cittadini sapranno utilizzare questo spazio nel rispetto delle regole».

