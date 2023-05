Oggi apre il villaggio  delle Forze Armate 

Oggi alla Fiera – ingresso via Marco Polo – si aprono le porte del Joint Stars Village, l’area espositiva e promozionale organizzata dal Comando operativo di vertice Interforze della Difesa.

L’evento

Un percorso attrattivo per grandi e piccini che consentirà ai visitatori di conoscere le varie aree espositive, attività interattive, mostre statiche ed esposizione dei mezzi operativi.

Un vero e proprio villaggio della Difesa e non, ricco di storia e tecnologia, per illustrare le attività di tutte le forze armate: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo della Capitaneria di porto Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Protezione civile. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino i mezzi parcheggiati nell’area espositiva e farsi spiegare il funzionamento e la loro utilità.

La Joint Run

Si parte alle 9 del mattino con la Joint Run, la gara podistica nella quale famiglie, bambini, e sportivi possono cimentarsi in un percorso di 5 chilometri o in uno più impegnativo di 10. Il percorso è simile alla Solo Women Run, con due giri che passano entrambi dentro la Fiera e partenza e arrivo nello stesso punto.

La corsa è organizzata dalla ASD Cagliari Atletica Leggera FIDAL, con il patrocinio del Comune di Cagliari e Radiolina si occuperà del Dj Set (dj Manuel Cozzolino) e del racconto in diretta (Lele Casini inviato sul posto, in studio Cristian Asara).

