Oggi anche il Milan può essere primo 

San Siro torna a essere campo centrale nella settima giornata di Serie A: in Milan-Fiorentina (oggi alle 20.45) il primo motivo sarebbe il ritorno di Stefano Pioli che mise la firma sull’ultimo scudetto rossonero nel 2022. Ma i risultati di ieri ne aggiungono uno ben più succoso, perché in caso di vittoria Max Allegri potrebbe aggiungersi all’ammucchiata in testa. Un’occasione da non perdere.

La giornata si aprirà con il lunch match del “Sinigaglia” (12.30), tra il Como di Fabregas e la Juve di Tudor, al quale la sosta per le nazionali ha restituito un Vlahovic e un Yildiz in gran forma. Non sarà un match facile né per i bianconeri, né per gli azzurri che il tecnico croato ha definito “una finta squadra piccola”. Per la Juve è praticamente obbligatorio tornare da Como con i tre punti in tasca (e issarsi a -1 dalla vetta) dopo cinque pari di fila: l'ultima vittoria dei bianconeri (4-3 all'Inter) è distante 38 giorni. Peserà l'assenza di Bremer, oltre a quella di Zhegrova, non convocato per un problema all'anca.

Juventus e Como sono anche le squadre con cui ha pareggiato le ultime due partite l’Atalanta, che contro una Lazio in crisi di identità vuole riprendere a marciare verso la zona Champions. Alle 18 al Gewiss Stadium, la squadra di Juric va a caccia di un successo che manca da un mese, puntando sul nuovo fenomeno Soulemana. Da parte sua, Sarri, alle prese con tanti infortuni, chiede ai suoi “l’umiltà per saper soffire”.

In coda, il Genoa, ancora a secco di vittorie e ultimo con due punti cerca vittoria e aggancio in classifica ai danni del Parma, in una partita che è anche un confronto tra due tecnici bravi ed emergenti come Vieira e soprattutto Cuesta. Si gioca a Marassi alle 15. Domani si chiude con Cremonese-Udinese alle 20.45.

