Oggi altri temporali, poi l’estate 

Pioggia, temporali e grandine si abbatteranno ancora sull’Italia e la Sardegna per le prossime 24 ore, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre nel weekend il tempo tenderà a migliorare e dalla settimana prossima arriverà l’estate. Tra le regioni più colpite dal maltempo proprio la nostra Isola, dove l’allerta gialla della Protezione civile è stata estesa a tutta la giornata di oggi fino alle 21. In particolare, è stata prevista un’allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico su Campidano, mentre fino alla mezzanotte di ieri per Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro, anche se in alcuni casi con diversa articolazione oraria.

Sopralluogo

Intanto, continuano i sopralluoghi degli assessori regionali nelle zone del Logudoro e del Goceano duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi che ha creato notevoli disagi con allagamenti di aziende, case e strade. Ieri è stato il turno dell’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, che insieme al commissario di Laore Gerolamo Solina, ha voluto verificare di persona i danni causati dalle violente precipitazioni, anche raccogliendo le segnalazioni di alcuni allevatori.

Valeria Satta ha svolto un sopralluogo a Bonorva, Ittireddu, Bono e Anela. «Ho potuto verificare personalmente i disastri creati dalle bombe d’acqua che si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, devastando intere aziende sia strutturalmente che in termini di raccolto e di capi di bestiame - dichiara Valeria Satta -. L’Agenzia Laore sta ricevendo tutte le segnalazioni, il termine ultimo per presentarle è stato prorogato al 18 giugno. Ringrazio i sindaci che mi hanno accompagnata nei loro territori e gli allevatori che mi hanno guidato nei loro terreni devastati dalla furia dell’acqua».

Il resto del Nord

Violenti nubifragi si sono abbattuti ieri in buona parte della Gallura, dal primo pomeriggio a Tempio e nell’alta Gallura e poco più tardi ad Olbia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. (a.c.)

