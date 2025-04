Oggi allo Spazio Sirio in scena Gianni Dettori 

Tornano gli eventi dell'associazione culturale Giuseppe Verdi. Oggi, alle 20, nella sede di Spazio Sirio, in via XXXI Marzo, si esibirà l’artista Gianni Dettori, trasformista burlesco. L’appuntamento è organizzato con la collaborazione dell'associazione Sirio Sardegna Teatro. Il prossimo evento della Giuseppe Verdi sarà il 10, sempre a Spazio Sirio, con una conferenza dell’archeologo Pierluigi Montalbano, intitolata “Strumenti musicali nell'arte bronzistica dei sardi nuragici”. Per informazioni e prenotazioni 338 7131093.

