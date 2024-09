Oggi alle 18,30 la processione di Sant’Elena 

Oggi è il giorno più atteso dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena, quello della processione.La partenza è prevista dal sagrato della basilica alle 18,30 subito dopo la messa delle 17 presieduta da padre Giampaolo Uras della comunità missionaria di Villaregia. Ad accompagnare la patrona ci saranno tutte le parrocchie cittadine, le Confraternite, i gruppi folk, i carabinieri a cavallo, e centinaia di fedeli.

Il corteo passerà per le vie Eleonora D’Arborea, Marconi, piazza Azuni, Bonaria, Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, piazza IV Novembre, Sant’Antonio, Merello, Sicilia, Diaz, Firenze, Cagliari, Brigata Sassari per poi tornare in piazza Sant’Elena dove ci sarà la benedizione con la reliquia del lignum crucis di Nostro Signore Gesù Cristo. Subito dopo alle 21,30 la gara poetica dialettale con gli improvvisatori Antonio Pani, Fabiano Patteri, Eliseo Vargiu, Luigi Zuncheddu. A seguire versata a chitarra.

