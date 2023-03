Oggi alle 15 a San Michele i funerali di Nino Nonnis  

Si terranno oggi alle 15, nel salone del commiato al cimitero di San Michele, i funerali di Nino Nonnis, scomparso nei giorni scorsi a 76 anni.

Originario di Sindia, ma dall’anima profondamente cagliaritana per la sua conoscenza di personaggi, situazioni e intrecci della Città del sole, Nonnis era un uomo colto, aperto al dialogo e al confronto, ironico e simpatico ma anche profondo. Scrittore, autore teatrale, attore, nella sua vita ha coltivato tanti interessi. Nel volume “A biliardino non gioca più nessuno” ha raccontato in modo originale giochi antichi molto in voga, in un certo periodo, nella sua città d’adozione. Ha sottratto all’oblio termini altrettanto antichi come cascione o arrembrono . Ha scritto “Grazia a Maria”, “Le puoi leggere anche in tram”, “Racconti non di solo sesso”, “Una donna tutta d’un pezzo”, “La vita altrove”.

Non si può dimenticare “Hanno ucciso il bar Ragno”, divertissement sulle abitudini dei cagliaritani di San Benedetto. Al cinema ha recitato in “Tutto torna” di Enrico Pitzianti, per il quale ha collaborato ai dialoghi, nelle pellicole “Benvenuto Khalid”, “Dimmi che destino avrò” e “La nostra quarantena” di Peter Marcias e in “Casteddu sicsti” di Paolo Carboni.

