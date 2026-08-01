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Quartucciu, il concerto
02 agosto 2026 alle 00:51

Oggi al Teatro Olata un tributo a Zucchero 

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Ultimo appuntamento al Teatro Olata di Quartucciu che oggi dalle 21.30 ospiterà “Polvere di Zucchero - Le emozioni hanno una voce”, spettacolo affidato alla band TaZù, tributo a Zucchero Fornaciari. Il concerto rientra nella rassegna “Sere d’estate” a Quartucciu. La band ripercorrerà alcuni dei brani più celebri del repertorio del cantautore. L’ingresso è gratuito sino a esaurimento dei posti a sedere disponibili nel teatro. La rassegna prosegue il 7 agosto nel parco di via Tortolì con il concerto di Paolo Mameli.

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