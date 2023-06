Oggi al parco cani e cuccioli in passerella 

Cani in passerella questa mattina al parco “Eugenio Cadoni” in via Verona a Nuraxinieddu. La manifestazione è organizzata dal Comitato San Giacomo, l’associazione di promozione sociale,in collaborazione con Team Piras di Nuraxinieddu. L’esposizione è aperta a tutti i cani quindi anche a quelli senza pedigree purché dotati di microchip e in regola con i vaccini. I quattrozampe e gli accompagnatori sfileranno lungo il percorso in modo tale che, senza lo stress della gara, possano trovare momenti i di socializzazione con gli spettatori.

«Lo scopo è favorire la conoscenza e la diffusione del benessere e il rispetto degli animali, in particolare dei cani – racconta il presidente del Comitato San Giacomo, Alessandro Sechi - garantendo nel contempo la coesione sociale, la partecipazione, gli aspetti ricreativi dell’accoglienza e dell’ospitalità e il rispetto degli animali che da sempre caratterizzano la nostra comunità». Sarà una mattinata domenicale in totale relax al parco “Eugenio Cadoni” facilmente accessibile dalla Strada statale 192 e dalla Comunale che collega Massama e Nuraxinieddu. L’area dispone di ampi parcheggi, tutti i partecipanti riceveranno in ricordo della giornata una medaglia o una coppa. ( a.m. )

