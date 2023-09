Oggi al Nuraghe Diana tra libri, tour e musica 

Oggi dalle 19 al Nuraghe Diana visite guidate nel suggestivo scenario del tramonto con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. Alle 19.30 “Libri a Buffet” con la presentazione di “Voltami” alla presenza dell’autrice Savina Dolores Massa, che dialogherà con Annamaria Capraro. Alle 21.30 The Old Tipsy Jazz Festival in collaborazione con Il Formicaio, presenta Cuba in Jazz, Yanara Reyes McDonald, voce e contrabbasso. Al Parco Parodi di Flumini, la replica di Stravanato Sciò, protagonista Simone Orrù a partire dalle 19.

