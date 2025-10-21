Oggi al Love Sharing Festival  Michele Boato e Daniele Novara 

Dopo le prime giornate di apertura, il Love Sharing Festival entra nel vivo a Cagliari con una serie di appuntamenti che intrecciano riflessione, teatro e impegno civile. La decima edizione del festival – organizzato da Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu – continua a trasformare il Teatro Sant’Eulalia in un laboratorio di pace, dove artisti, studiosi e attivisti si confrontano sulle vie della nonviolenza, tra memoria e contemporaneità.

La giornata di oggi sarà dedicata a due grandi voci del pensiero ecologico e pedagogico contemporaneo: Michele Boato e Daniele Novara, protagonisti di un doppio appuntamento che offrirà prospettive complementari su una delle domande cruciali del nostro tempo: come insegnare e praticare la nonviolenza in un mondo attraversato da crisi ambientali e sociali sempre più profonde.

Alle 19 Michele Boato, economista, ambientalista e fondatore dell’Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”, presenterà il volume “Nonviolenza in Italia. Per l’ambiente e i beni comuni” (Ecoistituto del Veneto, 2024). A seguire, alle 20.15, sarà la volta del pedagogista Daniele Novara, che presenterà il suo nuovo libro “Mollami! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere” (BUR Rizzoli, 2025). Un testo che offre una guida empatica e concreta per i genitori, proponendo un approccio rispettoso e non punitivo.

Con questi due appuntamenti gratuiti, il Love Sharing Festival conferma la propria vocazione a costruire ponti tra le arti, le scienze sociali e l’impegno civile, dando voce a pensieri e pratiche che mettono al centro la dignità umana, l’ambiente e l’educazione come strumenti di pace.

