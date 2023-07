Oggi al Lazzaretto c’è “Teatri d’estate” 

Proseguono al Lazzaretto gli appuntamento della terza edizione di di Teatri d’Estate. Oggi alle 21 riflettori accesi per “Il malato immaginario” di Molière. Domani alla stessa ora la rassegna continuerà con “Riveder le stelle: 700 anni con Dante” (produzione originale), un viaggio tra le più belle composizioni del sommo poeta, a settecento anni dalla sua scomparsa. Leggere Dante Alighieri aiuta a comprendere il mondo delle relazioni e delle emozioni umane, e porta chi ascolta a immergersi nell'esperienza appagante con i suoi più alti versi poetici. In scena ci sarà l’attore Nicola Michele (che cura anche la regia) con la straordinaria partecipazione di Tino Petilli. Ad arricchire la pièce, le musiche originali dal vivo di Alessandro Manunza.

Ad agosto la rassegna vivrà uno degli appuntamenti più attesi del suo cartellone: sabato 26 alle 21, negli spazi all’aperto di Villa de Villa in scena andrà l’opera Primi passi sulla luna, di e con Andrea Cosentino.

Teatri d’Estate è organizzato dalla Compagnia Salto del Delfino con la direzione artistica e regia di Nicola Michele, con il sostegno della Regione e il patrocinio del Comune di Cagliari. La novità di quest’anno sarà l’appuntamento con il podcast “Apriti scena!”: il pubblico potrà accedere agli spazi della rassegna dalle 19 per parlare dello spettacolo che andrà in scena la sera stessa e del tema che lo caratterizza. Tra un drink e due chiacchiere verranno registrati i contenuti che verranno pubblicati sui canali social della Compagnia Salto del Delfino e su Spotify. Il format prende le mosse dalla bellezza dell’evento dal vivo unico e irripetibile e lo "ferma" in un contenuto vocale come il podcast. L’argomento scelto sarà legato allo spettacolo teatrale che andrà in scena.

