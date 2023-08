Oggi agli Europei contro la Bosnia è una sfida-chiave 

Torino. Tre punti che pesano, quelli in palio stasera (ore 21) a Torino agli Europei femminili di volley. L’Italia affronta la Bosnia-Erzegovina e sa che un successo pieno (3-0 o 3-1) può già significare non soltanto qualificazione ma anche primo posto nella Pool B (a 12 punti potrebbe arrivare soltanto la Bulgaria, già battuta 3-0 dalle azzurre). Dopo tre vittorie, però, Alessia Orro e compagne non devono interrompere la crescita ed è anche il senso delle dichiarazioni della vigilia di Davide Mazzanti: «In vista di queste due ultime sfide della Pool dobbiamo continuare a crescere e soprattutto migliorare il modo di entrare in partita».

Avvio sprint

Il ct punta l’obiettivo sui primo punti: «Non sempre siamo stati bravi nell’approccio alla partita. In avvio dobbiamo abituarci a mettere tutto e subito evitando atteggiamenti conservativi mettendo subito il nostro ritmo in campo. Dal punto di vista tecnico stiamo lavorando su alcuni dettagli come i tempi d’attacco e il contrattacco dove a volte perdiamo delle occasioni. Abbiamo analizzato questi aspetti, li alleneremo sperando di riuscire a metterli in campo già contro la Bosnia», le sue parole.

Verso Firenze

Anche secondo la capitana Myrian Sylla, per andare più rodate a Firenze, dove si giocheranno ottavi e quarti che qualificano alla Final 4 di Bruxelles, occorre migliorare: «Abbiamo iniziato portando a casa dei risultati importanti ma adesso dobbiamo crescere in questo percorso. Incrociamo una squadra che proveranno a metterci in difficoltà, ma noi faremo in modo di trasformare la voglia di fermarci delle nostre avversarie in energia per continuare il cammino».

Così nella Pool B

Risultati di ieri : Bosnia ed Erzegovina- Romania 2-3; Croazia-Svizzera 1-3.

Classifica : Italia 9 (3-0), Bulgaria 6 (2-1), Romania 6 (2-2), Svizzera 6 (2-2), Bosnia 5 (2-2), Croazia 1 (0-4).

Oggi : ore 18 Bulgaria-Roma- nia; ore 21 Italia-Bosnia ed Erzegovina (tv Rai2/RaiSport e Sky Sport).

