Oggi a Villa Siotto siamo nel 1913 Ritorno al futuro 

Il suono di un grammofono, una conversazione in salotto, il profumo della pasta fresca, una lezione di ricamo. Fuori il parco, dentro una casa che torna a vivere come oltre un secolo fa. A Villa Siotto, a Sarroch, ancora per la giornata di oggi, il tempo farà un passo indietro: il pubblico sarà catapultato nel 1913, ospite della famiglia Siotto, per vivere un'esperienza in cui la storia non si guarda da lontano, ma si attraversa in prima persona.

La grande festa

L'occasione è “Villa Siotto – Ospiti della Storia”, un progetto di ricostruzione storica che trasforma la dimora in una casa abitata, restituendole gesti, atmosfere e i ritmi della vita quotidiana. Non uno spettacolo tradizionale, né una visita guidata: niente palco e platea, ma stanze da esplorare, personaggi da incontrare e situazioni alle quali partecipare, senza un copione prestabilito. La storia immaginata è quella di una giornata del 1913, quando l’avvocato e imprenditore agricolo Giuseppe Siotto aprì le porte della propria casa al paese per festeggiare il primo anno di vita della tenuta. I visitatori, accolti come ospiti di allora, potranno assistere a un pomeriggio danzante, scoprire gli intrattenimenti dell’epoca, come la lanterna magica, partecipare a una conversazione o cimentarsi in un laboratorio di ricamo curato dalla maestra Consuelo Todde. Ci sarà anche la preparazione della pasta fresca. Chi lo desidera potrà presentarsi indossando abiti ispirati alla moda dei primi del Novecento.

Gli allestimenti

A rendere possibile questo salto nel tempo è un accurato lavoro di ricerca e allestimento. Mobili, tende, biancheria, stoviglie, fotografie e documenti raccolti con cura certosina. Alcuni oggetti provengono da collezioni private e appartennero alla famiglia Siotto; altri sono stati messi a disposizione dagli abitanti di Sarroch e dagli organizzatori.

L’iniziativa è ideata da Mad2 Factory APS e dall'associazione Memorias, con il patrocinio del Comune di Sarroch e la supervisione di Gianluca Caboni, consigliere delegato alla promozione turistica e il contributo del percorso sull'accessibilità sviluppato con Officina Prima Lab. «Abbiamo capito quanto sia forte il desiderio di dimenticarsi del presente per vivere nel passato», spiega Claudia Cabitza, direttrice artistica, ricordando l'esperienza maturata in quindici anni con La Grande Jatte e il contributo fondamentale della comunità sarrochese. Gli spazi esterni saranno aperti dalle 10 alle 22. Il biglietto comprende un'ora e mezza nella casa, nella fascia oraria prescelta, visite guidate nella tenuta e partecipazione alle attività della famiglia Siotto. Il parco resterà accessibile liberamente, con un'area food; i laboratori saranno prenotabili a parte. ( red. cult. )

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