Oggi a Su Idanu lo spettacolo dei burattini 

Oggi alle 16 in località Su Idanu a Quartucciu, tra i canneti dell’Orto-giardino di Mariposa de cardu, fiaba e teatro si intrecciano.

In occasione del Mondo Eco Festival, la compagnia teatrale “Le Cirque des Abricots” porta in scena “Un Natale da lupo”, uno spettacolo che racconta una storia di trasformazione e generosità.Protagonisti sono i burattini, o meglio, le “marionette”, termine scelto in omaggio alla tradizione francese da cui proviene la compagnia.

L’intreccio tra i movimenti dei burattini, il racconto e la musica di Ewman crea una dimensione emotiva che coinvolge grandi e piccini, portandoli in un mondo dove la magia del Natale si nutre di gesti silenziosi e di sguardi. L’evento è organizzato da Il Crogiuolo – centro di intervento teatrale, lo spettacolo è gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA