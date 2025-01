Oggi a Sestu il torneo per Michael Wheaton 

Si rinnova l’appuntamento con uno dei tornei più longevi del panorama cestistico sardo: oggi e domani, il PalaMellano di via Ottaviano Augusto, a Sestu, ospita la 24ª edizione del Memorial Wheaton, competizione giovanile destinata alle categorie Under 13 maschili e femminili. A contendersi la vittoria, nel torneo maschile, saranno l’Esperia Cagliari, l’Antonianum Quartu e i padroni di casa dell’Astro. In quello femminile, invece, spazio a San Salvatore Selargius, Antonianum e ancora l’Astro.

Non solo basket: durante il torneo ci sarà spazio anche per divertenti giochi d’abilità come la corsa dei sacchi, il gioco dei tronchi e la caccia alla meta. Inoltre, nel pomeriggio di sabato, sono previsti degli incontri sperimentali tra squadre miste, composte da ragazzi e ragazze.

L’evento è dedicato alla memoria di Michael Wheaton, ex atleta della Scuola Basket Cagliari che morì ad appena 17 anni in un tragico incidente stradale negli Stati Uniti.

L’appuntamento, come ogni anno, è stato fortemente voluto da Emanno Iaci, Maestro di sport e presidente onorario dell’Astro: «Ci ritroviamo ancora una volta a ricordare con grande affetto il nostro Michael», dice, «anche quest’anno, insieme ai suoi cari, vogliamo celebrarlo con una festa di sport e amicizia». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Riccardo Fiorelli: «Il Memorial Wheaton rappresenta un momento speciale, dedicato a ricordare un giovane amico che ci ha lasciato troppo presto attraverso lo sport che amava così tanto».



