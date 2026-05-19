Oggi a Savona anche Jacobs e Kaddari 

Sarà un’edizione con tante stelle, come nello stile di Marco Mura, l’organizzatore del Meeting internazionale Città di Savona di atletica leggera. Marcell Jacobs, sui 100 metri (16.15 e 17.32), è sicuramente il più atteso per un debutto stagionale che segue un inverno fatto di decisioni importanti e voglia di ripartire. In campo femminile, il duello azzurro tra la fuoriclasse Zaynab Dosso e la promessa Kelly Doualla, sempre sui 100 (batteria alle 16, finale alle 17.25), è altrettanto interessante.

In chiave sarda, un solo nome, ma “pesante”: è quello di Dalia Kaddari, che sarà in gara alle 16.40 sui 200 metri, dopo il complicato debutto stagionale in Botswana. Il malessere che le ha vietato la semifinale al World Relays, è stato però rapidamente superato: d’altronde già il giorno dopo la poliziotta quartese aveva contribuito al quarto posto delle azzurre in finale. Di fronte avrà la britannica Success Eduan (personale di 22”53), la cipriota Olivia Fotopoulou (22”66, cioè 2 centesimi peggio di Dalia) e soprattutto la giovane e arrembante compagna Elisa Valensin, il cui 23”09 appare migliorabile. ( c.a.m. )

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