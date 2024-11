Oggi a San Teodoro addio a Mauro Falconi 

Un volo nel buio, in una strada urbana stretta e con nessuna illuminazione. È morto così Mauro Falconi, le indagini della Procura di Nuoro e dei Carabinieri hanno già ricostruito l’incidente che è costato la vita all’imprenditore fonnese di 47 anni. E il pubblico ministero di turno ha dato il via libera per la restituzione della salma alla famiglia della vittima. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente, questo è un punto fermo. Anche se non è chiara la causa dell’improvviso sbandamento della motocicletta. Le indagini, sul punto, sono in corso. Il dato certo e drammatico è la tempesta che si è battuta sulla comunità di Fonni, è difficile trovare nelle cronache una sequenza di lutti come quelle che ha colpito il paese barbaricino.

Le vite tolte al paese

Fonni stava tentando di rialzarsi dalla crudele serata che ha tolto al paese Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu, ed è arrivata la tragedia di San Teodoro. Anche le immagini degli incidenti sono simili, con i segni sugli alberi degli impatti mortali. Lo strazio di cinque vite tolte alla comunità nell’arco di pochi giorni e con quasi le stesse modalità.

La strada buia

La storia degli ultimi minuti di vita di Mauro Falconi deve essere ancora scritta e la Procura di Nuoro è al lavoro per fare luce sull’incidente di sabato sera. L’albergatore di Fonni è morto in un rettilineo e la ragione per la quale ha perso il controllo della sua motocicletta non è chiara.

Stando a quanto rilevato dai Carabinieri, Mauro Falconi ha utilizzato una motocicletta che le era stata prestata. Ha percorso un tratto di via Carlo Marx e poi ha imboccato il rettilineo che porta alla frazione di L’Alzoni. Le ipotesi sono diverse. L’albergatore potrebbe essere finito su un porzione di asfalto sporca di sabbia. Oppure potrebbe essersi trovato improvvisamente davanti un ostacolo che ha cercato di evitare. Ma nessuno ha assistito all’improvviso cambio di direzione della moto e all’impatto mortale. Il corpo della vittima è stato sbalzato e proiettato con un volo di diversi metri, i cui esiti sono stati irrimediabili. I Carabinieri hanno già fornito alla Procura di Nuoro gli elementi per escludere la responsabilità di altri automobilisti. Il pm non ha disposto alcun tipo di accertamento, almeno sino a ieri sera, sul corpo dell’imprenditore. Sono stati sentiti gli operatori del 118 che hanno effettuato l’intervento di soccorso in via Carlo Marx, purtroppo inutile.

Dolore di due comunità

Anche per San Teodoro sono giorni difficili. La famiglia di Mauro Falconi era ormai parte della comunità teodorina. L’albergatore si occupava insieme ai genitori, il padre Salvatore e la madre Rina Mattu, una struttura alberghiera, l’hotel Bonsai. La famiglia Falconi aveva fatto la scelta di vivere e lavorare a San Teodoro e da anni si era trasferita nel centro costiero gallurese. L’ultimo saluto a Falconi sarà oggi alle 15 nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, a San Teodoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA