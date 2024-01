Oggi a San Giorgio l’ultimo saluto a Massimo Cocco 

Si svolgeranno oggi alle 15 nella parrocchia di San Giorgio i funerali di Massimo Cocco, il 19enne morto mercoledì scorso in seguito a un incidente stradale sulla statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia. Il giovane, che si stava recando a Pula per lavoro, dopo aver urtato un’altra auto è finito con la sua in mare. L’autopsia disposta dal pm ha rivelato che è morto per annegamento.

Solo ieri, a causa forse anche dei giorni di festa, alla famiglia è stata restituita la salma. La cerimonia funebre sarà probabilmente concelebrata dai sacerdoti di Quartucciu, Don Ferdinando Caschili di San Pietro Pascasio e Don Elvio Pisu di San Giorgio. In una città ancora sconvolta dall’accaduto, che ha lasciato attoniti tutti e smarriti gli amici e le amiche di Massimo Cocco, tutti aspettano di poter dare l’ultimo saluto al giovane, accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi in un forte abbraccio alla famiglia.

