Oggi a Riad il primo incontro Usa-Russia 

Washington. «Nessuna concessione territoriale»: alla vigilia dell’incontro a Riad tra le delegazioni americana e russa, il primo dall’inizio della guerra quasi tre anni fa, Mosca detta già le condizioni dei futuri negoziati di pace sull’Ucraina. Ad escludere la restituzione di territori a Kiev è stato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, che si è detto anche contrario alla partecipazione del Vecchio Continente ai colloqui. Lavrov è il diplomatico di più lungo corso al mondo e la figura chiave della delegazione russa, composta anche dal consigliere diplomatico del Cremlino Iuri Ushakov. E, forse, pure da Kirill Dmitriev, l’oligarca consigliere del Cremlino che ha giocato un ruolo dietro le quinte nel recente scambio di prigionieri con Washington e che è stato il rappresentante non ufficiale dello zar nella prima presidenza Trump. La squadra americana è composta da un tridente: il segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. Escluso inspiegabilmente l’inviato per il conflitto russo-ucraino Keith Kellogg, che tiene i rapporti con gli alleati europei e che oggi sarà in Polonia e giovedì a Kiev.

