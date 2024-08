Oggi a Pula Vitali, Vergassola, Gentile e Bilotti 

Ultima tappa questa sera per Pula Letteraria: all’ex Pretura Regia, l’avvio è alle 18 con la scrittrice milanese, campionessa di incassi, Lorenza Gentile con “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli), alle 18.45 sarà la volta dell’affermata autrice cagliaritana Vanessa Roggeri con “Il ladro di scarabei” (Rizzoli), alle 19.30 Lorenzo Scano con “Una mattina come questa”, Rizzoli, un nuovo noir per un giovane e talentuoso scrittore che da anni vive a Milano ma che non abbandona né Cagliari (sua città natale e di ambientazioni romanzesche) né Capoterra dove vive la famiglia.

A Nora il via è alle 21,30 con Andrea Vitali e l’eccellente scrittrice napoletana (beniamina dei festival sardi) Sara Bilotti che si confronteranno sulle loro opere: “Eredi Piedivico e famiglia” (Einaudi) e “La punizione” (Harper Collins). Vitali è medico, ma soprattutto autore di numerosi best seller, nonché vincitore del Premio Chiara, del Premio Grinzane Cavour, del nostro Premio Dessì del Bancarella e soprattutto del Premio Campiello. In chiusura alle 22.30, il presentatore del festival, l’attore Dario Vergassola, proporrà il suo spettacolo tratto dal libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza” (Mondadori).

