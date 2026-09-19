Oggi a Pimentel nel nome di Pazienza Ospiti e matite del festival Tesori a Fumetti 

Il festival Tesori a Fumetti prosegue oggi a Pimentel a Casa Piras con numerosi ospiti, grandi interpreti dell’arte del fumetto. Alle 17,30 Stefano Piani parlerà del libro a fumetti italiano “Tutto Zanardi” di Andrea Pazienza, pubblicato da Coconino Press, e della novità editoriale “Traditori di tutti”, realizzato da Paolo Bacilieri e Giorgio Scerbanenco e edito da Oblomow.

Alle 18 Bruno Olivieri presenterà il libro “Petrov” (Tunué) in dialogo con Alessandro Cauli.Alle 18,45, per “Autore presenta Autore”, Jean Claudio Vinci e Daniele Nicastro parleranno del loro libro “GEO Bros. Uniti si vince” (Tunué).

Alle 19,30 appuntamento con Fabio Celoni, che porterà al festival i libri “Paperone in Atlantide”, “Superman. Inferno”, “Totò. L’erede di Don Chisciotte” (tutti editi da Panini) e “Dylan Dog. Angeli e demoni” (Bonelli). Al suo fianco ci sarà Emiliano Longobardi.

Come lo scorso anno, Tesori a Fumetti dà spazio anche alle esposizioni: nei giorni del festival si potranno visitare le mostre “L’arte delle donne a fumetti”, di Sara Colaone, e “Alla CARICAAA(tura)!”, di Bruno Olivieri. Il festival Tesori a Fumetti è realizzato dal Comune di Pimentel con l’associazione culturale Assonanze con il contributo dell’assessorato regionale dei beni culturali e della Fondazione di Sardegna, e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu, la Coop sociale Tesauro e l’associazione Vengo anch’io.

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