Oggi a Monte Claro picnic di libri e storie 

Nuovo appuntamento oggi a Cagliari con Aspettando Lei, la rassegna primaverile di promozione della lettura che anticipa il Lei Festival guidato da Alice Capitanio e la Compagnia B. Appuntamento alle 17, al Parco di Monte Claro che ospiterà il Booknic – picnic di libri e storie.

I partecipanti potranno portare un libro, una merenda e un plaid, e assistere alle letture animate di Angelo Trofa, che trasformerà le storie in piccoli spettacoli. L’incontro è pensato anche come occasione di scambio libri tra bambini, ed è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Metropolitana Ragazzi, l’associazione Efys e la cooperativa Passaparola. L’accesso è gratuito e senza prenotazione.

