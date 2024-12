Oggi a Losail l’inedita finale Real Madrid-Pachuca 

Losail. Per mettere in bacheca il 14° trofeo da allenatore del Real Madrid, a Carlo Ancelotti (premiato ieri come tecnico dell’anno dalla Fifa) è sufficiente vincere una partita: quella di stasera (ore 18 italiane, diretta gratuita su Dazn) contro i messicani del Pachuca. A Losail (Qatar) è in palio quella che la Fifa, in considerazione del neonato Mondiale per Club di giugno 2025 negli Usa, è tornata a chiamare Coppa Intercontinentale. Il Real campione d’Europa in carica entra in scena in finale contro il Pachuca che si è guadagnato il diritto di giocare oggi, dopo aver battuto 3-0 i brasiliani del Botafogo nei quarti e gli egiziani dell’Al Alhi 6-5 ai rigori in semifinale.

I Blancos , reduci dal deludente 3-3 di Vallecas con il Rayo, sono sulla carta favoriti contro i sei volte campioni centramericani, allenati da Guillermo Almada. La stella dei Tuzos è l’olandese Oussama Idrissi. Ancelotti ha mezza difesa fuori uso ma ha convocato Kylian Mbappè, infortunato a Bergamo, e punta su Vinicius Jr., nominato miglior giocatore del 2024 dalla Fifa. Arbitra il venezuelano Jesus Valenzuela Saez.

