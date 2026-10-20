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Radiolina.
21 ottobre 2026 alle 00:31

Oggi a “La Strambata” c’è il regista Mereu 

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Oggi su Radiolina si parla (anche) di cinema sardo: alle 12,30 alla Strambata Egidiangela Sechi (nella foto) avrà ospite il regista Salvatore Mereu, che parlerà del suo nuovo film, “Alberi erranti”. Tratto dal romanzo di Alberto Capitta, dopo la apprezzata partecipazione al Concorso internazionale del Festival di Locarno e l’approdo ad Alice nella Città, sezione parallela alla Festa del Cinema di Roma, “Alberi erranti” uscirà nelle sale sarde domani e nel resto d’Italia giovedì 29 ottobre.

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