Oggi a Ideario Sport Di Sante con Deiana Mura e Musanti 

Seconda tappa oggi a Cagliari (alla Manifattura in viale Regina Margherita) di Ideario Sport, il Festival del libro sportivo: si parte alle 18.15 con il giornalista de L’Unione Sarda Giuseppe Deiana (vicepresidente Ussi Sardegna) che introdurrà “Sfide per la vita” con il giornalista e maratoneta Roberto Di Sante, autore di “Corri. Dall’inferno a Central Park” (UltraSport), una storia di rinascita attraverso lo sport, che può diventare strumento per affrontare i momenti bui della vita, in questo caso la corsa come terapia per sconfiggere la depressione. Interverrà anche Francesco Marcello, docente di Scienze motorie e saggista.
A chiudere la seconda tappa di “Ideario Sport” l’appuntamento “Pillole di sport sardo”, introdotto dal giornalista Massimo Musanti, in compagnia di Nando Mura, autore del volume “Lo sport sardo racconta” (Gia Editore), personaggi e aneddoti raccontati da un cronista sportivo con un'esperienza di mezzo secolo, e Giorgio Ariu, giornalista ed editore.
