Oggi a Donori la point to point 

Due prove oggi per gli specialisti della mountain bike nell’Isola. La Point to point Gran Fondo Proloco di Donori scatterà alle 10 dalla zona industriale. Il Donori Bike Team ha preparato un percorso di circa 40 km (con due giri da 24 e 17 e passaggio sul traguardo). Due le salite principali: Sedda e Murru e Isca Manna in un tracciato che prevede 1200 m di dislivello. Ci sono anche la Point Short di 17,8 km e una pedalata non competitiva.

Nel settore enduro, si corre Mtb Monte Pino Comune di Olbia, valida per il Campionato regionale, organizzata da Olbia Racing Team. I km totali sono 31,5, tre le prove speciali su sterrato, una nel centro storico. Partenza alle 8,30 di fronte al municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA