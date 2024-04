Oggetti smarriti, il bazar del Comune  

In uno degli elenchi pubblicati, tra un’infinità di carte declinate in ogni forma (di credito, fedeltà, carburante e sanitaria), spiccano una cessione di proprietà - con apposito numero di protocollo - e una licenza per porto d’armi. Ma capita anche che negli uffici comunali chiamati a rimediare alle dimenticanze dei cagliaritani venga consegnata una bombola del gas, evidentemente non urgente per l'ignoto proprietario che ancora non si è presentato a reclamarla. Non certo il solo, visto che il deposito di via Po è decisamente affollato.

Il deposito

È tutto catalogato, nei dettagliati elenchi aggiornati con precisione dai dipendenti del servizio Beni rinvenuti, con sede in viale Trieste e quartier generale negli spazi dell’ex Mattatoio: è qui che finiscono gli oggetti smarriti nel suolo cittadino. Registrati e sistemati sugli scaffali di metallo alti sino al soffitto, in attesa che qualcuno si presenti a rivendicarne la proprietà. «Custodiamo le cose più disparate: occhiali, carte di credito, portafogli, borsette, zaini, giocattoli e anche oggetti di valore, come fedi nuziali, catenine, orecchini», racconta Marina Adamo, l’assessora comunale chiamata - per delega - a rimettere ordine alla sbadataggine della città. Male universale, che colpisce in egual misura uomini, donne, anziani e giovani: «Non c’è una fascia predominante», assicura. Certo sarebbe curioso scoprire a chi appartiene l’ukulele riposto in un angolo del magazzino, e che date le dimensioni dovrebbe essere difficilmente dimenticabile.

Le indagini

Decisamente più facile risalire ai legittimi proprietari di carte di credito, documenti d’identità, cellulari e fedi: oggetti che forniscono informazioni preziose agli uffici per rintracciare lo sbadato proprietario. Anche nel caso di fedi, che grazie alle frequenti incisioni con nomi e data del grande giorno, consentono all’ufficio anagrafe di risalire agli sposi distratti. Sempre che il rito si sia celebrato nel territorio comunale.

Così succede anche che qualcuno si commuova davanti al dipendente che riconsegna quel bene che magari si considerava perso per sempre. «Capita spesso che qualcuno si commuova ed emozioni, d’altronde anche l’oggetto apparentemente insignificante e di poco valore economico ne può avere tanto dal punto di vista affettivo», sottolinea l’assessora Adamo.

Le regole

Capita anche che gli oggetti smarriti non trovino più la loro casa, così, come da regolamento, chi lo ha trovato può fare richiesta per acquisirlo. A patto che sia trascorso un anno dalla pubblicazione nell’albo pretorio della notizia del rinvenimento. In ogni caso è bene precisare che il servizio non è gratuito: in base al valore dell’oggetto, custodito con cura dagli addetti comunali, il proprietario sarà tenuto al pagamento del diritto di custodia, variabile da circa 3 euro a oltre 30.

Servizio importante

Ma nulla in confronto a ciò che spesso rappresenta il contenuto dei grandi scatoloni che racchiudono un pezzettino di città. Allora l’assessora ne approfitta per rivolgersi direttamente a chi magari da tempo si è rassegnato: «È bene che tutti sappiano dell’esistenza di questo importante servizio a disposizione della comunità, magari non sempre riesce a dare la risposta sperata a chi è consapevole di aver smarrito qualcosa e si presenta nei nostri uffici. Ma spesso si può essere decisamente fortunati, per cui invito tutti a tenere d’occhio gli elenchi continuamente aggiornati con i nuovi ritrovamenti e in caso di dubbio a rivolgersi all’ufficio preposto».

