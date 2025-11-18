VaiOnline
Muravera.
19 novembre 2025 alle 00:33

Oggetti d’avorio in vendita  sul web: donna nei guai 

Una sessantenne di Muravera, Maria Cristina Paderi, da cinque anni aveva messo in vendita sul portale web “subito.it” una serie di oggetti in avorio. Secondo i carabinieri forestali del nucleo Cites si trattava di una vendita illegale visto che l’avorio proviene dagli elefanti, specie protetta a livello internazionale. Da qui il sequestro delle statuette, dei fermagli e di altri manufatti vari tutti in avorio che Maria Cristina Paderi teneva a casa in attesa della vendita.
I militari hanno denunciato la donna per detenzione illecita a scopo di lucro e vendita di parti di specie protette. L’avvocato difensore Michele Capano è convinto dell’innocenza della sua assistita: «Si tratta di oggetti ereditati dalla madre della mia cliente deceduta qualche anno fa a Firenze, regolarmente acquistati in un negozio a Ponte Vecchio, messi in vendita su “subito.it” da cinque anni. Nessun traffico internazionale di oggetti in avorio». (red. pro.)

