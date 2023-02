«Offriamo sempre una soluzione a tutti i senzatetto» 

«Nessuna delle persone che dorme in strada viene lasciata sola. Ogni volta che riceviamo una segnalazione, il servizio delle Politiche sociali prende in carico la persona e propone una soluzione», dice l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini, respingendo indirettamente le accuse dei consiglieri di centrosinistra che punta il dito contro l’amministrazione “colpevole” di aver scritto “un regolamento sulla sicurezza che punisce i più deboli senza offrire alternative”. «Noi cerchiamo di fare il possibile, e per le persone che accettano le proposte dell’amministrazione riusciamo a individuare una soluzione. Naturalmente», dice ancora, «se il Comune avesse risorse illimitate daremo una casa a tutti. Cerchiamo di offrire non solo una sistemazione provvisoria, ma proviamo a costruire progetti personalizzati. Il fatto è che non tutti accettano».

«I servizi per le persone adulte in stato di grave emarginalità non sono sufficienti», replica Anna Puddu, Progressisti. «L’amministrazione non ha una mappatura della presenza dei senza dimora né dei luoghi in cui si trovano. Non è nemmeno in grado di favorire l’accesso ai servizi, né di dare una prima risposta perché allo stato attuale i dormitori sono tutti al completo e ci sono persone che hanno fatto richiesta e che non hanno trovato una soluzione». ( ma. mad. )

